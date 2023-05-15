При этом он пока лидирует по результатам голосования
Эрдоган не набирает необходимые для победы в первом туре президентских выборов 50% голосов
Реджеп Тайип Эрдоган приветствует своих сторонников, покидая свою резиденцию в Стамбуле, 14 мая, фото Reuters

В воскресенье в Турции прошли выборы президента. Пока ни один из кандидатов не набирает необходимые для победы в первом туре 50% голосов, сообщает Русская служба ВВС.

После подсчета 98,15% бюллетеней действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,34% голосов. Его главный соперник – кандидат от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаль Кылычдароглу – 44,99%. У еще одного кандидата в президенты Синана Огана – 5,24%. За возглавляющего Партию отечества и заявившего 11 мая о снятии своей кандидатуры Мухаррема Индже все же проголосовали 0,43% избирателей.

Эрдоган надеется победить уже в первом туре.

«Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем», - сказал он, обращаясь к своим сторонникам.

Его оппонент Кемаль Кылычдароглу уверен в своей победе во втором туре: «Если будет объявлен второй тур, мы обязательно выиграем. Воля к переменам в обществе выше 50 %».

Пока что подсчитано около 45 млн голосов, это около двух третей от общего числа зарегистрированных избирателей. Подсчет голосов в Стамбуле, Анкаре и Измире, где соперник Эрдогана особенно популярен, могут скорректировать окончательные результаты выборов, которые будут опубликованы 19 мая.

Между тем на парламентских выборах по итогам подсчета 95% голосов лидирует правящая Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет Эрдоган.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам
Новости
В КНБ назвали азартные игры причиной суицида курсанта академии в Алматы
Новости
Антикор завершил расследование по нелегальному оформлению иностранных автомобилей в СпецЦОНах Астаны
Просматриваемые
Новости
Госмонополию на изготовление водительских прав и автомобильных номеров установят в Казахстане
Новости
В Алматы кинематографисты вышли на митинг против нечестных результатов отбора фильмов на государственный конкурс
Новости
Дожди, град и похолодание прогнозируются в Казахстане
Новости
Россия признала отступление к северу от Бахмута
Новости
Пассажиропоток в метро Алматы за год вырос почти в три раза
Новости
Токаев совершит визит в Россию для участия в Параде Победы