Эрдоган не набирает необходимые для победы в первом туре президентских выборов 50% голосов

В воскресенье в Турции прошли выборы президента. Пока ни один из кандидатов не набирает необходимые для победы в первом туре 50% голосов, сообщает Русская служба ВВС .

После подсчета 98,15% бюллетеней действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,34% голосов. Его главный соперник – кандидат от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаль Кылычдароглу – 44,99%. У еще одного кандидата в президенты Синана Огана – 5,24%. За возглавляющего Партию отечества и заявившего 11 мая о снятии своей кандидатуры Мухаррема Индже все же проголосовали 0,43% избирателей.

Эрдоган надеется победить уже в первом туре.

«Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем», - сказал он, обращаясь к своим сторонникам.

Его оппонент Кемаль Кылычдароглу уверен в своей победе во втором туре: «Если будет объявлен второй тур, мы обязательно выиграем. Воля к переменам в обществе выше 50 %».

Пока что подсчитано около 45 млн голосов, это около двух третей от общего числа зарегистрированных избирателей. Подсчет голосов в Стамбуле, Анкаре и Измире, где соперник Эрдогана особенно популярен, могут скорректировать окончательные результаты выборов, которые будут опубликованы 19 мая.

Между тем на парламентских выборах по итогам подсчета 95% голосов лидирует правящая Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет Эрдоган.