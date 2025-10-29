Мажилис согласился с поправками сената в законопроект об искусственном интеллекте

Депутаты мажилиса согласились с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом в законопроект «Об искусственном интеллекте». Они отметили, что поправки сенаторов были редакционного и уточняющего характера.

«Законы были приняты мажилисом и направлены в сенат со 130 принятыми поправками. <...> Сенат внес 16 поправок по трем законам. Ни один из них не улучшает и не ухудшает текст законов, принятых мажилисом. Все они носят исключительно редакционный и уточняющий характер», - заявила депутат Екатерина Смышляева.

В рамках закона объектами авторских прав будут признаваться «промты», то есть задачи, которые ставятся перед системой искусственного интеллекта на этапе, когда она должна отработать задание. При этом в статье 23 рассматриваемого закона указано, что произведения, созданные системами ИИ без творческого вклада человека, не подлежат защите авторским правом.

Помимо этого, будет запрещено создавать и запускать те виды искусственного интеллекта, которые дискриминируют, создают запрещенный контент и так далее.

«В законопроекте закреплены основные этические принципы использования искусственного интеллекта. Среди них приоритет - прав человека, безопасность и прозрачность работы. Искусственный интеллект не признается субъектом правоотношений. Человек остается ответственным за все решения», - сказала Смышляева.

На прошлой неделе сенат рассмотрел законопроект «Об искусственном интеллекте» и сопутствующие поправки, включая изменения в Кодекс об административных правонарушениях, и вернул отдельные статьи в мажилис. В частности, депутаты предложили законодательно закрепить обязательный вид страхования за вред, причиненный системами искусственного интеллекта.

«Одной из поправок предусматривается исключение применения только добровольного вида страхования ответственности. Теперь предлагается наряду с добровольной применять и обязательный вид страхования ответственности за вред, причиненный системами искусственного интеллекта, и рисков, связанных с их использованием в соответствии с законами Республики Казахстан», - говорила сенатор Бибигуль Аккужина. Кроме того, законом, ранее принятым мажилисом, предусматривалась, в случае выявления рисков, только минимизация ущерба. Сенаторы же посчитали, что собственники и владельцы систем искусственного интеллекта должны принять незамедлительные меры, направленные и на предотвращение ущерба для исключения потенциальных угроз. В целом законом «Об искусственном интеллекте» устанавливается классификация систем искусственного интеллекта по трем основным признакам: по степени риска, по степени автономности и по режиму использования. Документом предусмотрены принципы регулирования искусственного интеллекта, обязательная маркировка контента, создаваемого такими системами, вопросы регулирования интеллектуальной собственности и перечень доверенных систем высокой степени риска и порядок их аудита. Сопутствующими поправками «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации» предусматриваются единые подходы к применению технологий искусственного интеллекта в различных отраслях экономики, уточняются понятия автоматизированной обработки данных. Также предусматривается лицензирование деятельности, связанной с информационной безопасностью и вводится обязанность для масс-медиа указывать контент, созданный с применением искусственного интеллекта.