В КНБ назвали азартные игры причиной суицида курсанта академии в Алматы

Курсант академии КНБ, который покончил с собой в Алматы 30 апреля, совершил суицид из-за пристрастия к азартным играм, заявил в понедельник в ходе пленарного заседания мажилиса заместитель председателя комитета нацбезопасности Марат Колкобаев. При этом, заверил он, это первый подобный случай.

«Мы все понимаем, все знаем. Мы принимаем все меры, зависящие от нас. Мы проблему в своих рядах знаем. Мы примем срочные соответствующие решения», - сказал Колкобаев.

Он напомнил, что по факту гибели курсанта расследование ведет департамента полиции, который по итогам даст всю информацию комитету национальной безопасности, но и КНБ сам провел «тщательное служебное расследование по этому факту».

«Вы сами отметили, что на входе в органы нацбезопасности кандидаты проходят тщательное исследование, в том числе психологическое на детекторе лжи. В дальнейшем сотрудник, слушатель зашел в академию, ведется мониторинг за ним. У нас есть психологическая служба, кадровая служба, департамент собственной безопасности, в конце концов. Все эти вещи на сегодняшний день проанализированы, внесены серьезные коррективы. Вся причина в этом (в суициде курсанта – В.), вы сами сказали, – это лудомания. Она пришла и к нам», - констатировал зампред КНБ.

При этом, подчеркнул он, это единственный случай за всю историю существования комитета и академии.

Напомним, 30 апреля в общежитии академии КНБ в Алматы было обнаружено тело курсанта 3-го года обучения. Причина смерти – суицид. Управлением полиции Бостандыкского района города начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 (доведение до самоубийства) УК РК.