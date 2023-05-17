Экспортировать некоторые удобрения из Казахстана могут только их производители – правительство

Постановлением правительства Казахстана утвержден перечень отдельных видов удобрений, экспорт которых смогут осуществлять только их производители, сообщается на сайте главы кабмина. Эта мера необходима для борьбы с вывозом данной продукции за пределы республики и поддержки отечественных сельхозпроизводителей.

«Речь идет о таких видах удобрений, как нитрат аммония и аммофос, которые очень востребованы у аграриев. Для насыщения ими внутреннего рынка, что особенно важно в весенне-полевой сезон, правительство страны осуществляет субсидирование их стоимости в размере 50%. Вместе с тем низкими ценами пользуются и перекупщики. Так, таможенные органы фиксируют факты экспорта субсидируемых удобрений казахстанского происхождения другими субъектами рынка, помимо их производителей. Это приводит к снижению обеспеченности отечественных аграриев», - пояснили в правительстве.

В связи с этим принято решение предоставить исключительное право на экспорт данных видов удобрений только их производителям. На основании принятого постановления будет разработан ряд нормативно-правовых актов, регулирующих порядок выдачи соответствующих лицензий комитетом индустриального развития МИИР.

Вместе с тем потребность отечественных аграриев будет обеспечиваться в приоритетном порядке согласно заявкам акиматов регионов, заверили в правительстве.