В Павлодарской области пресекли канал транзита наркотиков, изъято почти 60 кг героина

Департаментом по противодействию наркопреступности МВД совместно с департаментом полиции Павлодарской области в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий пресечен канал транзита крупной партии героина через Казахстан, передает Polisia.kz.

Как рассказал заместитель начальника департамента по противодействию МВД Аскар Мухаметкалиев, в июле на автодороге Павлодар – Омск был задержан 54-летний гражданин Кыргызстана, перевозившей арбузы в Россию. У него в грузовой автомашине был обнаружен и изъят 21 полиэтиленовый брикет с героином весом более 59 кг, а также два брикета с гашишом весом более 10 кг. В МВД уточнили, что это порядка 250 тыс. разовых доз, стоимостью на черном рынке более $2,5 млн.

Начато досудебное производство по ст. 286 ч. 4 УК РК (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено).

«В настоящее время ведется работа по установлению иных участников и организаторов данного наркопреступления, а также других возможных каналов поставки наркотиков», – отметил Мухаметкалиев.