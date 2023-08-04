В Казахстане намерены законодательно запретить распространение символики, используемой в вооруженных конфликтах

Генеральная прокуратура направила в правительство предложение о законодательном запрете на изготовление и распространение на территории Казахстана символики, используемой в вооруженных конфликтах, сообщается на сайте нацпалаты «Атамекен». В частности, прорабатываются прорабатываются правовые основания по недопущению распространения через торговые сети этнополитизированной символики («Восточный Туркестан», «Курдская рабочая партия», ЧВК «Вагнер» и т.п.).

«Как показывает практика, отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика, в том числе связанная со странами их исторического происхождения и т.п. Так, в 2022 году в связи с начавшимся российско-украинским конфликтом в Казахстане участились факты демонстрации, в частности, на одежде, игрушках, транспортных средствах символики “Z” или “V”. Отмечаются факты продажи и рекламы в торговых сетях игрушечной детской продукции под различными наименованиями, в частности, “Армия России”, “Вежливые люди”, и т.п., которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе», - пояснил прокурор отдела защиты общественных интересов прокуратуры Семея Куат Бапинов после разъяснительной работы с населением, проведенной региональной палатой предпринимателей и городской прокуратурой совместно с полицией.

По его словам, в этой связи Генпрокуратурой направлено предложение в правительство о законодательном запрете и установлении административной ответственности за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территорию страны атрибутики, символики, знаков, используемых противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства.

В частности, предложено рассмотреть вопрос о включении в норму закона запрет на продажу этнополитизированной символики/продукции, запрещенной к распространению и использованию на территории Республики Казахстан. И ввести за это административную ответственность.

А пока рекомендуется изъять из продажи товары «этнополитизированной направленности», а арендодателям торговых площадок не реже одного раза в месяц проводить визуальный осмотр продукции, реализуемых арендаторами.