В Караганде после сильного дождя затопило дворы, школу и вокзал

Накануне, 10 августа, в Караганде после сильного дождя оказались подтоплены дворы частных домов, школа и железнодорожный вокзал.

«10 августа в городе Караганда в районе им.Казыбек Би в результате кратковременного ливневого дождя зарегистрировано подтопление 3-х дворовых территории частных жилых домов, здания КГУ “Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по видам борьбы “Даулет” и подвальных помещении трехэтажного жилого дома и здания железнодорожнго вокзала (уровень воды доходил до 10 см). Эвакуация населения не проводилась. Пострадавших нет», - сообщили в ДЧС Карагандинской области.

Также в результате сильного ветра частично сорвана кровля с четырехэтажного здания специальной школы-интерната №4 на предварительной площади 500 кв. м. В результате получили повреждение автомобиля марки «ВАЗ-2106» и Volkswagen Passat. Жертв и пострадавших нет.

Аким города Мейрам Кожухов сообщил, что к вечеру выпала месячная норма осадков, и ливневая канализация не смогла принять такое огромное количество воды. Также, по его информации, были повреждения по электроснабжению.

Между тем на 11 августа в регионе объявлено штормовое предупреждение: на юге, востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь, на большей части области ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области – град, шквал. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с.