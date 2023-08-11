Дожди, град и порывистый ветер ожидаются в выходные в Казахстане

12-14 августа на большей части Казахстана ожидаются дожди, град, порывистый ветер, в некоторых регионах ночью и утром – туман, сообщает «Казгидромет». На юго-западе Атырауской области сохраняется очень сильная жара.

«С прохождением южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди на севере, на востоке и в центре страны временами сильные дожди, с грозами, градом, порывистым ветром до 15-28 м/с. При грозе вероятны шквалистые усиления ветра. На северо-западе, севере, в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман», - сообщают синоптики.

На западе, северо-западе, юге Казахстана сохранится ясная погода без осадков с высокими температурами, 12-13 августа на юго-западе Атырауской области все еще сохраняется очень сильная жара +42 градуса, а в северных, восточных и центральных областях температура воздуха понизится днем до +12+20 градусов, на юго-востоке страны ожидается спад жары до +20+28 градусов.