Двум активистам каракалпакской диаспоры отказали в предоставлении убежища

31 июля Комиссия по осуществлению процедуры присвоения, продления, прекращения и лишения статуса беженца отказала двум активистам каракалпакской диаспоры Кошкарбаю Торемуратову и Жангелды Жаксимбетову в предоставлении убежища. Ранее они были задержаны из-за обвинений в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана), после чего они подали на статус беженца в Казахстане. Адвокаты обжаловали решение по отказу в предоставлении убежища и теперь их дела будут рассматриваться в судах.

«С самого ареста мы ожидали, что такой исход будет, потому что с 2001 года по таким делам ни одному человеку в Казахстане не было предоставлено убежища», — сказал Власти активист каракалпакской диаспоры в Казахстане Акылбек Муратов.

По его словам, в ближайшие полгода они пройдут через три судебных инстанции: специализированный межрайонный суд, городской суд и Верховный суд.

«Но мы надеемся, что власти Казахстана позволят хотя бы уехать им в третью страну, не в Узбекистан, потому что там их ждут пытки и политически мотивированные несправедливые суды. Их нельзя экстрадировать в Узбекистан, потому что обвинения, которые предъявлены властями Узбекистана нелепы по содержанию - их связывают с протестами в Каракалпакстане, хотя все они физически находились в Казахстане. В обвинениях значатся, что они физически находились в Каракалпакстане и организовывали протесты. Сами обвинения абсурдны и опровергнуть их очень просто. Они просто высказали свою гражданскую позицию, что они против поправок в Конституцию, которые в итоге, самими властями Узбекистана были отменены», — добавляет Муратов.

Теперь он ожидает «примерно такой же исход» с тремя другими задержанными активистами - Раисой Худайбергеновой, Зиуар Мирманбетовой и Тлеубике Юлдашевой.

«Мы с ними на связи, в принципе, относительно неплохо у всех дела. Единственное, у Раисы Худайбергеновой со здоровьем большие проблемы и семья сильно беспокоится о её состоянии», — сообщил он.

Ранее в Казахстане были задержаны пятеро каракалпакских активистов – Кошкарбай Торемуратов, Жангелды Джаксымбетов, Раиса Худайбергенова, Зиуар Мирманбетова и Тлеубике Юлдашева. Их подозревают в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана). Также по тому же обвинению объявили в международный розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области «Аллаяр жолы», члена Ассамблеи народа Казахстана Ниетбая Уразбаева.

9 декабря 2022 года участники каракалпакских этно-культурных объединений и члены Ассамблеи народа Казахстана направили открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву с просьбой обратить внимание на преследования этнических каракалпаков на территории страны и предоставить арестованным активистам статус беженца. Диаспора считает, что аресты казахстанских каракалпаков были политически мотивированными и необоснованными по запросу соседнего государства.

1 июля 2022 года в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в Конституцию. Наряду с потенциальным обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие «суверенности» Каракалпакстана и было упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.

4 июля 2022 года уроженцев Каракалпакстана вызывали на допросы в Алматы. По словам активистов, причиной внимания со стороны правоохранительных органов стали видеообращения против поправок в конституцию Узбекистана.

В Атырау были задержаны порядка 75 человек, которые планировали записать видеообращение против поправок на местной площади. В пресс-службе департамента полиции заявляли, что задержанные планировали провести несанкционированный митинг. Часть из них была оштрафована.