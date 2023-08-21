Минтруда создало комиссию по расследованию ЧП на шахте «Казахстанская»

Министерством труда и социальной защиты населения создана комиссия по проведению специального расследования ЧП, произошедшего в шахте «Казахстанская» в Карагандинской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Комиссию возглавил заместитель председателя комитета промышленной безопасности МЧС Муса Танабаев. В состав комиссии также вошли первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин, заместитель директора департамента комитета промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области Арман Абылкасымов, заместитель руководителя управления инспекции труда региона Саяш Ахметов, заместитель руководителя управления здравоохранения Карагандинской области Канат Абзалиев, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ области Толеу Мухтар и другие.

«Вопросы оказания положенной помощи семьям погибших взяты на контроль», - добавили в министерстве.

Напомним, 17 августа в 10:05 в шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» при выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. На тот момент в шахте находились 227 человек, через фланговый ствол на поверхность были выведены 222 работника. Пять человек погибли. В больнице на лечении находятся 11 человек. Ликвидация пожара в аварийном забое продолжается.