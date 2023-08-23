Дневная температура понизится до 17-22 градусов
На западе, севере и востоке Казахстана ожидаются сильные дожди и понижение температуры
Фото Жанары Каримовой

В ближайшие трое суток на севере, северо-западе, западе и востоке Казахстана синоптики ожидают понижение температуры и сильные дожди с грозами, сообщает Казгидромет.

В ближайшие трое суток погода будет неустойчивой, отмечают в Казгидромете. Синоптики прогнозируют дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града.

«Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается в северных регионах республики, в ночные часы температура воздуха на севере опустится до 7-12 тепла, днем до 17-22 тепла», отмечают в ведомстве.

Значительных изменений в температурном фоне не ожидается на юге и юго-востоке страны, там по прогнозу — погода преимущественно без осадков.

Дария Женисхан
Дария Женисхан
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