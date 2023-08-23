На казахстанско-кыргызской границе скопилось более 600 грузовых машин

На казахстанско-кыргызской границе уже несколько дней наблюдается скопление грузовых машин. Водители отмечают, что казахстанская сторона в день пропускает всего пять-шесть машин. По данным пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, на сегодняшний день на двух пунктах пропуска скопилось более 600 единиц автотранспорта.

«По состоянию на 23 августа фиксируется скопление грузовых транспортных средств перед контрольно-пропускным пунктом “Ак-Тилек-автодорожный” и “Кен-Булун-автодорожный”. По состоянию на 13:00 перед пунктом пропуска “Ак-Тилек-автодорожный” в очереди на выезд из Кыргызстана находятся 493 машины, перед пунктом пропуска “Кен-Булун-автодорожный” –146 машин», - говорится в сообщении управления информации и коммуникаций Погранслужбы Кыргызстана.

В ведомстве сообщили, что за вчерашние сутки в Казахстан выехали 112 автомашин.

В Чуйской области на месте скопления грузовых транспортных средств перед контрольно-пропускным пунктом «Ак-Тилек — автодорожный» развернуты палаточные пункты помощи, водителям и грузоперевозчикам предоставляется необходимая помощь: медицинская, психологическая, консультативная, организовано горячее питание.

По данным Погранслужбы Кыргызстана, 20 августа с 9:00 до 18:00 казахстанская сторона пропустила всего три машины. Вечером 21 августа сообщалось, что в очереди на пересечение госграницы находятся около 370 автомашин, а 22 августа водители у контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек» рассказали корреспонденту Азаттыка, что в очереди находится уже более 500 автомобилей, тогда как казахстанская сторона в день пропускает всего пять-шесть машин.

Пограничная служба КНБ Казахстана накануне заявила, что «каких-либо ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме».

«Показатели пропуска автотранспортных средств находятся в пределах ежесуточных значений, характерных для данного сезона, в том числе на казахстанско-кыргызском участке границы», - отметили в Погранслужбе.