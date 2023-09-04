Зеленский решил сменить министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что решил сменить министра обороны Алексея Резникова. Его место займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров, сообщает УНИАН.
«Я решил произвести замену министра обороны Резникова. На этой неделе парламенту будет предложено принять кадровое решение», - сказал Зеленский в вечернем обращении накануне.
Зеленский отметил, что «Резников прошел более 550 дней полномасштабной войны», однако, по мнению украинского президента, «министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».
Верховная рада должна одобрить кандидатуру Рустема Умерова на должность главы Минобороны.