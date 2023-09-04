Зеленский решил сменить министра обороны

«Я решил произвести замену министра обороны Резникова. На этой неделе парламенту будет предложено принять кадровое решение», - сказал Зеленский в вечернем обращении накануне.

Зеленский отметил, что «Резников прошел более 550 дней полномасштабной войны», однако, по мнению украинского президента, «министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

Верховная рада должна одобрить кандидатуру Рустема Умерова на должность главы Минобороны.