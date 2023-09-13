За 8 месяцев этого года от COVID-19 в Казахстане скончались 25 человек

С начала года в Казахстане официально зарегистрировано 10 409 случаев коронавирусной инфекции и 560 коронавирусной пневмонии. За 8 месяцев от COVID-19 умерло 25 человек, 47 сейчас находятся в больницах. Министерство здравоохранения в ответе на запрос Власти сообщило, что будет рассматривать вопрос закупа новых вакцин.

Сейчас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в 38 раз - с 400 807 до 10 409 случаев. При этом в августе этого года в сравнении с июлем отмечается рост заболеваемости в 1,7 раза - с 205 до 343 случаев.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан в ответ на запрос Власти сообщил, что за 8 месяцев этого года в 9 регионах страны от коронавирусной инфекции скончались 25 человек. Больше всего смертельных случаев в Астане: там умерло 12 человек.

По данным Минздрава, сейчас на стационарном лечении находятся 47 человек, занятость инфекционных коек составляет 3%. Продолжается молекулярно-генетическое изучение вирусов. По итогам последнего секвенирования в республике подтверждена циркуляция вариантов штамма Омикрон XBB и ВА.5.

Минздрав сообщил, что в Казахстане имеются остатки вакцин, содержащих в составе штамм Омикрон – речь идет о более 80 000 доз «Комирнати/Омикрон» (Пфайзер, США). «С учетом эпидемиологической ситуации по республике вопрос закупа новых вакцин будет рассмотрен», - говорится в ответе на запрос Власти.

При этом 6 сентября в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Зауре Ахметова говорила о том, что вопрос закупа вакцин не рассматривается.