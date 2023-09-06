Число заразившихся коронавирусом в августе выросло в 1,5 раза – Минздрав

В августе число заболевших коронавирусом в Казахстане по сравнению с июлем выросло в 1,5 раза. Но в министерстве здравоохранения не рассматривают вопрос закупа вакцин и считают достаточным имеющиеся в наличии 257 тыс. доз.

«За последние 8 дней в мире отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 38%. Если говорить о показателях в Казахстане, то в текущем году зарегистрировано 10 409 случаев, по сравнению с 2022 годом у нас снижение в 38 раз. Несмотря на то что идет снижение, если сравнивать август с июлем, отмечается рост в 1,5 раза – с 233 до 343 случаев. В основном рост отмечается в Алматы, Астане и Шымкенте», - привела данные в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Зауре Ахметова.

Что касается вакцин, то, по словам представителя Минздрава, в стране имеется более 257 тыс. доз. В частности, порядка 80 тыс. доз Prizer и более 17 тыс. доз «Синофарм».

«На сегодняшний день мы не рассматриваем закуп вакцины, так как охват населения (вакцинацией – В.) достаточно высокий: более 55,9% населения получили полный курс вакцинации. С учетом мировой практики у нас прошли первичную вакцинацию более 5,8 млн человек, ревакцинацию – более 1,5 млн человек», - отметила Ахметова.

Она заверила, что Минздрав отслеживает ситуацию по заболеваемости коронавирусом, и в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, вопрос закупа вакцин будет рассмотрен.