Jusan Bank приобрел 9% простых акций «Казахтелекома»

АО «First Heartland Jusan Bank» сообщило о приобретении на Казахстанской фондовой бирже 983 тыс. простых акций АО «Казахтелеком», или 9% от общего количества размещенных простых акций оператора.

Как сообщается на сайте Jusan Bank, акции приобретены на открытых торгах по рыночной цене в дополнение к пакету акций АО «Кселл» в рамках стратегии банка, направленной на построение финансового института с высокой цифровой составляющей в бизнесе.

«АО “Казахтелеком” является национальным оператором связи с обширной клиентской базой, высоким уровнем проникновения услуг, в связи с чем банк рассматривает данную инвестицию как логичный шаг в рамках дальнейшей реализации стратегии развития розничного бизнеса. Согласно своей существующей стратегии банк будет продолжать искать возможности по использованию синергии с компаниями телекоммуникационного сектора, в том числе в тех, в которых является акционером», - отмечается в пресс-релизе.

Ранее Jusan Bank реализовал совместный проект в области banking as a service (OGO Банк) с АО «Кселл». Кроме того, в группу Jusan входит АО «Jusan Mobile» - ведущий оператор связи, предоставляющий широкий спектр услуг в области телекоммуникаций и информационных технологий. Банк также ранее запустил виртуального мобильного оператора Jusan Mobile на базе сети Tele2/ALTEL.