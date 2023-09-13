Большой семейный экофестиваль UMAY состоится в Алматы в сентябре

23 сентября в парке первого президента пройдет семейный экофестиваль UMAY , посвященный устойчивому развитию и экологичному образу жизни. Он объединит неравнодушных к проблемам экологии жителей Алматы, сторонников осознанного потребления и бережного отношения к природе, а также тех, кто стремится к более экологичному будущему. Организатор фестиваля – ECO Network, компания, целью которой является формирование экологической культуры в обществе и бережного отношения к окружающей среде.

Главная цель фестиваля — показать на практике, что экологичный образ жизни может быть простым, интересным и доступным для всех. UMAY стремится познакомить казахстанцев с инновационными экологичными решениями, в том числе Green Tech, которые могут быть легко интегрированы в повседневную жизнь.

В программе фестиваля — выставки eco-friendly решений, семинары с экспертами в области устойчивого развития, развлекательные зоны для всех возрастов, пространство для wellness/йоги и отдыха. На фестивале также будут представлены последние достижения экологически чистых технологий для дома и жизни, с помощью которых можно внести свой вклад в поддержку природы.

Кроме того, будут проведены более 20 различных мастер-классов и активностей, семейные эстафеты и квест с розыгрышем призов. В рамках фестиваля также состоится концерт с участием «Дос Мукасан», Yerbolat Qudaibergen, Yenlik.

Эко-фестиваль приурочен к World Cleanup Day и пройдет после серии субботников и других эко-мероприятий в Алматы.

Генеральный партнер фестиваля – Freedom Holding Corp., который представит на фестивале первый фандомат казахстанской сборки – аппарат по приему за деньги пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Другие партнеры – Hyundai Auto Kazakhstan («Астана Моторс») с электромобилем Hyundai IONIQ 5; RAMS Qazaqstan и Центр природных ресурсов и устойчивого развития Казахстанско-Немецкого Университета.

Эко-фестиваль пройдет с 10:00 до 22:00, вход – бесплатный. Для участия в некоторых активностях можно приобрести билеты.