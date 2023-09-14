Lufthansa Group откроет представительство в Алматы

Председатель комитета гражданской авиации министерства транспорта Талгат Ластаев провел встречу с генеральным менеджером по Центральной Азии Lufthansa Group Бернхардом Водлем. Как сообщает КГА, Lufthansa Group в октябре откроет представительство в Алматы.

Ластаев и Водл обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе возможность использования пятой степени «свободы воздуха» в аэропортах Казахстана, расширение сотрудничества в области грузовых перевозок и выполнение полетов авиакомпанией Lufthansa в осенне-зимний период 2023-2024 гг. между Казахстаном и Германией.

Водл проинформировал об открытии с 1 октября текущего года представительства Lufthansa Group в Алматы, которое будет отвечать за деятельность компании по всей Центральной Азии.

Стороны договорились продолжить работу по дальнейшему расширению сотрудничества.