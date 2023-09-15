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Реестр коррупционеров появится в Казахстане

Антикоррупционная служба сообщила о планах ввести публичный реестр коррупционеров.

«Реестр будет включать все данные осужденного человека за коррупцию. Это позволит работодателям проверить потенциального кандидата на чистоту и добропорядочность», - отметили в антикоре, добавив, что это будет закреплено законодательно.

Также предлагается усилить ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.

Кроме этого, в парламенте рассматривается вопрос криминализации обещания и предложения взятки.

«Под предложением взятки будет пониматься устное или письменное, в том числе в электронной форме четкое и внятное высказывание о предложении взятки, а под обещанием взятки – такое высказывание с уведомлением о времени, месте, способе предоставления взятки», - пояснили в антикоррпционной службе.

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