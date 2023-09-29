Завершен ремонт на девяти крупных и 75 малых котельных
Котельные Алматы полностью готовы к отопительному сезону – акимат
фото пресс-службы акимата Алматы

В акимате Алматы заверили, что котельные города полностью готовы к отопительному сезону. В частности, завершен ремонт на девяти крупных и 75 малых котельных.

«Установлено новое оборудование в нескольких котельных, обогревающих школы, детские сады и больницу. Изношенность котельного оборудования уменьшилась на 1,2%», - сообщили в пресс-службе акимата.

Кроме того, в акимате подчеркнули, что на сегодня все котельные ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», за исключением одной, используют природный газ, что позволило снизить объем выбросов в атмосферу более чем в два раза за последние пять лет. Всего городские котельные АТКЭ обеспечивают теплом свыше 141 тыс. потребителей.

Вместе с тем идет модернизация энергооборудования АО «АлЭС». На ТЭЦ-1, по данным акимата, работы завершатся в октябре, на ТЭЦ-2 и Каскад ГЭС — в ноябре. Однако, подчеркнули в акимате, их модернизация не влияет на готовность источников тепла к отопительному сезону.

«Работы по реконструкции тепломагистралей близки к завершению. Ремонтные работы по обеспечению бесперебойного газоснабжения в городе уже завершены», - добавили в пресс-службе.

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