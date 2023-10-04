Нобелевскую премию по химии получили ученые за открытие и синтез квантовых точек

Нобелевскую премию по химии 2023 года получили американские ученые Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также россиянин Алексей Екимов, который с 1999 года работает в США, сообщает Русская служба ВВС .

Премия присуждена за открытие и синтез квантовых точек.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из США Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал за развитие методов клик-химии.

Накануне Нобелевская премия была присуждена по физике. Ее получили Пьер Агостини (США), Ференц Крауз (Германия) и Анн Л’Юйе (Швеция) за экспериментальную разработку технологии сверхкоротких лазерных импульсов, которая фактически позволяет ученым «заглянуть внутрь атома».