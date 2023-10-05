Экологи и активисты Алматы требуют не допустить передачу земель Иле-Алатауского нацпарка в парк Медео

Ажар Джандосова, член инициативной группы «Сохраним Кок Жайляу», выразила обеспокоенность планами акимата Алматы по переводу 20 тыс. га территории Иле-Алатауского национального парка в региональный парк Медео. Она отметила, что эта территория в 20 раз больше, чем земли, которые ранее планировалось передать для строительства горнолыжного курорта Кок Жайляу. По оценке общественников, это десятая часть территории нацпарка.

По словам Ажар Джандосовой, на недавней встрече с населением министр экологии заявил, что в передаче земель Иле-Алатауского нацпарка нет никакой угрозы, так как они все равно будут охраняться законом. Тем не менее, активисты подчеркнули, что снижение статуса этих территорий неминуемо нанесет ущерб экосистеме.

Джандосова отметила, что официально планируемая передача обосновывается развитием туризма. Тем не менее, по словам общественницы, то, что делается сейчас – строительство беседок, установка знаков и благоустройство троп, возможно и без понижения статуса земель. Общественники обеспокоены тем, что перевод территории может дать возможность девелоперам для застройки национального парка.

«Мы, конечно, писали письма в различные инстанции. Даже задавали вопросы новому министру о возможности такого перевода, но опять же повторяется та же ситуация, что и с Кок-Жайляу. Это полностью закрытый проект, это кулуарный проект, никто ничего не знает. Ходят только слухи, – говорит общественница. – На все наши письма приходит один ответ, что перевод таких земель, снижение статуса нацпарка законом не разрешен. Но в мае этого года очень быстро, буквально без особых согласований, были приняты поправки в закон об особо-охраняемых природных территориях, которые позволяют снижать статус парков по представлению акимата, и если это поддерживает президент. На самом деле появилась вот эта лазейка, которая нас очень настораживает, ведь если об этом начинают говорить, значит, готовится какой-то масштабный проект». Джандосова также отметила, что аким города Алматы уже отчитывался о том, что до конца года планируется подготовить мастер-план развития горного кластера совместно с международными компаниями.

Консультант по экологии, член инициативной группы «Сохраним Кок-Жайляу» Вадим Ни отметил, что если решение о передаче земель будет принято, то переданные территории на самом деле будут гораздо меньше охраняться законом, чем территории республиканского национального парка.

Парк Медео, отмечает Вадим Ни, практически не регулируется законом об особо охраняемых природных территориях и подзаконными актами к нему, а отдельное положение об этом парке дает более широкие полномочия по ведению хозяйственной деятельности.

Вадим Ни подчеркнул, что процедура принятия решения еще не запущена, однако экологи требуют не допустить снижения статуса земель нацпарка.

«Мы обращаемся к президенту с призывом не допустить передачи земель нацпарка людям, не готовым их сохранить для будущих поколений», – заявил общественник.

Председатель экологического общества «Зеленое Спасение» Сергей Куратов отметил, что, по оценке общественников, почти половина парка Медео застроена, хотя первоначально эта территория должна была войти в охранную зону Иле-Алатауского национального парка, а не стать отдельным парком с региональным статусом.

Он также заявил другие требования активистов: «Мы требуем от парламента, правительства и министерства экологии запретить передачу любых участков особо-охраняемых природных территорий республиканского назначения, в частности, национальных парков, в особо-охраняемые природные территории местного значения, или перевод земель национальных парков в земли запаса».

Общественники также требуют принять адекватные меры для финансирования особо охраняемых природных территорий всех категорий, Запретить вмешательство местных исполнительных органов в деятельность нацпарков и особо охраняемых природных территорий республиканского значения, обеспечить строгое соблюдение международных конвенций и национального законодательства об особо охраняемых природных территориях, а также ускорить включение Иле-Алатауского национального парка в список всемирного наследия ЮНЕСКО, так как парк находится в предварительном списке от Казахстана еще с 2002 года.



