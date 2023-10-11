Глава KASE подчеркнула, что причина будущего объединения — избыточность двух бирж для Казахстана
Схема объединения бирж KASE и AIX будет разработана к марту 2024. Форма их консолидации будет зависеть от операционных и регуляторных нюансов, сообщила во время брифинга председатель правления Казахстанской фондовой биржи KASE Алина Алдамберген.
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