Схема объединения бирж KASE и AIX будет разработана к марту 2024. Форма их консолидации будет зависеть от операционных и регуляторных нюансов, сообщила во время брифинга председатель правления Казахстанской фондовой биржи KASE Алина Алдамберген.

«Есть поручение главы государства (по объединению бирж – .В), мы работаем, создана рабочая группа. Срок исполнения этого поручения - март следующего года. [Точная форма объединения бирж] зависит от рассмотрения многих факторов. Они действуют не по одному законодательству, подчинены двум разным регуляторам, соответственно есть вопросы», — пояснила во время брифинга Алдамберген.

По ее словам, KASE может свободно торговать как казахстанскими, так и иностранными финансовыми инструментами. Трудности с интеграцией инструментов AIX нет. Но все зависит от того, будет ли распространяться действий регуляторов AIX на KASE. Эти вопросы сейчас обсуждаются.

Она еще раз подчеркнула, что в своем послании президент подчеркнул не проблему эффективности KASE, а то, что две биржи для Казахстана слишком много.

Заняться объединением потенциала двух бирж KASE и AIX под единым управлением президент Касым-Жомарт Токаев поручил во время послания 1 сентября. KASE и МФЦА, по его замечанию, во многом дублируют друг друга, а иногда и конкурируют между собой.