Лишь на западе и северо-западе ожидаются дожди и мокрый снег
На большей части Казахстана в ближайшие три дня будет ясная погода
Фото из архива "Власти"

17-19 октября неустойчивый характер погоды сохранится на западе и северо-западе страны, на остальной части Казахстана ожидается ясная погода, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, на западе и северо-западе пройдут дожди, ночью на северо-западе осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра. 18-19 октября на севере страны возможны небольшие осадки (преимущественно дождь). Также по республике ночью и утром туман.

Температура воздуха ночью на большей части Казахстана будет 0+10 градусов, на севере и в горных районах юго-востока -3 градуса. Днем температура воздуха будет постепенно понижаться от до +5+15 градусов, лишь на востоке, юге, юго-востоке, наоборот, повысится: на востоке до +10+18 градусов, на юге, юго-востоке – до +15+25 градусов.

Свежее из этой рубрики
Единый телефон доверия для жертв бытового насилия и буллинга появился в Казахстане
Новости
В аграрно-техническом университете им. Жангир хана выявлено хищение 55 млн тенге – Генпрокуратура
Новости
Группа казахстанских спасателей вернулась из зоны землетрясения в Афганистане
Просматриваемые
Новости
Акимат Алматы перестал анонсировать встречи Досаева с населением в социальных сетях
Новости
Строительство крематория в Алматы обещают завершить в ноябре
Новости
Новая книга о Гарри Поттере издана на казахском языке
Новости
Против строительства АЭС выступают 37,7% казахстанцев – опрос Paperlab и Demoscope
Новости
Обязательный курс изучения искусственного интеллекта во всех вузах запустят в следующем году – Нурбек
Новости
Адвокат Айгерим Тлеужановой заявила, что решение гражданского суда и приговор по захвату аэропорта Алматы имеют противоречия