Нефтяное месторождение Каражанбас Северный и газораспределительную компанию передал Боранбаев государству

В агентстве по финансовому мониторингу в четверг сообщили, что бизнесмен Кайрат Боранбаев добровольно передал в доход государства нефтяное месторождение Каражанбас Северный, газораспределительную компанию «Азия Газ Чунджа» и завод по производству нефтегазового оборудования. Оценочная стоимость трех активов превышает 57,5 млрд тенге.

«Агентством принимаются меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства в рамках его добровольного сотрудничества со следствием. В собственность государства передано месторождение Каражанбас Северный, производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом 2,6 млн тонн нефти и 13,2 млн куб. м газа с оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге», - сообщил официальный представитель АФМ Алибек Абдилов.

Кроме того, Боранбаев передал газораспределительную компанию «Азия Газ Чунджа», которая занимается транспортировкой и реализацией товарного газа. Рыночная стоимость компании составляет порядка 14 млрд тенге. А также в собственность государства переходит завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО «Сервисный Центр КазТурбоРемонт» со штатной численностью 740 человек и оценочной стоимостью более 9 млрд тенге. Как подчеркнули в агентстве, все эти объекты будут переданы в пользу государства.

На этой неделе сообщалось, что Кайрат Боранбаев пережал государству гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana, в Фонд поддержки инфраструктуры – более 30 млрд тенге, возвращенных из-за рубежа, здание ТРЦ «Алмалы», ТОО «Unity Hall», которое занимается арендой и управлением недвижимостью и сеть фитнес клубов Fitnation в городах Астана, Алматы и Костанай.