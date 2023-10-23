Более 400 грузовых машин скопилось на границе Кыргызстана и Казахстана

На границе Казахстана и Кыргызстана, на КПП «Ак-Тилек-автодорожный», зафиксировано скопление более 400 грузовых транспортных средств, сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки через пункт пропуска из Кыргызстана в Казахстан выехали 297 грузовых транспортных средств. Однако, несмотря на предпринимаемые меры по повышению пропускной способности пунктов пропуска, зафиксировано скопление грузовых транспортных средств.

«По состоянию на 12:00 23 октября 2023 г. на выезд из Кыргызстана в очереди для прохождения пограничного контроля перед КПП “Ак-Тилек- автодорожный” находятся 410 грузовых автомашин», - сообщили в Погранслужбе Кыргызстана, подчеркнув, что «скопление грузовых транспортных средств в пункте пропуска является сезонным и связано с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления из Кыргызской Республики».

В Погранслужбе заверяют, что ни с их стороны, ни со стороны Пограничной службы КНБ Казахстана ограничений для грузовых транспортных средств нет, а все пункты пропуска через кыргызско-казахстанскую государственную границу функционируют в штатном режиме.

В августе на казахстанско-кыргызской границе в течение нескольких дней наблюдалось скопление более 600 грузовых машин. Водители отмечали, что казахстанская сторона в день пропускает всего пять-шесть машин. В начале октября Погранслужба ГКНБ Кыргызской Республики сообщала, что перед контрольно-пропускными пунктами «Ак-Тилек – автодорожный» и «Кен-Булун – автодорожный» с кыргызской стороны зафиксировано скопление порядка 570 автомашин. При этом в Погранслужбе Кыргызстана называли причиной «характерное для осеннего сезона увеличение грузопотока, особенно сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из Кыргызстана в другие страны».