Обеспечивать казахстанцев в зонах бедствия бесплатной связью в роуминге просит сенатор

Министерство иностранных дел должно разработать алгоритм действий по спасению казахстанцев из каждой страны, где есть дипломатические представительства Казахстана, и в случае возникновения ЧС – предоставлять бесплатную связь в роуминге, всеми возможными средствами определять их местонахождение, чтобы при необходимости через центр телемедицины оказывать им медицинскую помощь. Такие предложения озвучила депутат сената Нурия Ниязова в ходе пленарного заседания палаты в четверг, обращаясь с депутатским запросом на имя премьер-министра Алихана Смаилова.

Как напомнила Ниязова, в октябре резко обострилась ситуация на Ближнем Востоке и произошла эскалация палестино-израильского конфликта. Депутат не исключает, что «когда-нибудь конфликт перейдет в горячую фазу», и тогда нужен будет «примерный план мероприятий» по спасению находящихся там казахстанцев.

«Наличие такого плана сократит эвакуацию в режиме ЧС. Самое главное для наших граждан, находящихся в ЧС, – это время ожидания. И для информированности и передвижения необходима бесперебойная связь, требующая наличия баланса. Ее обеспечение позволяет быть на связи с представителями посольства, с медиками по состоянию здоровья. Наличие связи позволяет быть информированными о местах безопасных или опасной локации, которые могут передавать представители нашего посольства», - сказала Ниязова.

Она озвучила «инсайдерские данные», по которым в секторе Газа находятся 150 казахстанцев, и, хотя у них есть связь, звонки в роуминге дорогие и не каждый может их оплачивать. Поэтому депутат предлагает министерству внутренних дел совместно с министерством цифровизации проработать с мобильными операторами этот вопрос и на законодательном уровне закрепить вопрос «поддержки наших граждан в роуминге».

«(Также необходимо – В.) уведомлять граждан о том, что в случае ЧП будут использованы все доступные средства для определения их пребывания без согласования – билинг, данные из любых других доступных источников, чтобы определить местоположение, для предоставления качественной связи, доступа к картам без интернета, для эвакуации граждан из зоны бедствия», - подчеркнула сенатор.

В свою очередь министерству здравоохранения необходимо, по мнению депутата, разработать возможность оказывать консультативную помощь казахстанцам, находящимся в зонах конфликта, через центр телемедицины. А министерству по ЧС – создать комплекс мероприятий по предупреждению ситуации через мессенджеры и смс-рассылки.

«С 16 октября в нашей стране заработал Единый телефон доверия, внесенный в перечень государственных экстренных служб под номером “111”. Звонок бесплатный, имеется возможность отправить текстовое сообщение. На связи квалифицированные психологи и юристы, и предусмотрено одновременное подключение всех необходимых государственных органов и служб с обязательной обратной связью. Следовательно, необходимо расширение специалистов контакт-центра для оказания эффективной своевременной помощи нашим гражданам, находящимся за рубежом в чрезвычайной ситуации», - также добавила Ниязова.

В целом, считает она, правительство должно разработать единый алгоритм действий для каждой страны, в которой у Казахстана есть дипломатические представительства.