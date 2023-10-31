Расширить число турдестинаций в Казахстане поручил Смаилов

В Казахстане необходимо расширить количество туристских дестинаций и обеспечить их работу круглый год, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

«На сегодня определены приоритетные туристские территории в Казахстане. Там будут реализованы якорные проекты. Более того, считаю, что, с учетом большого потенциала туристической отрасли в нашей стране, должен быть задействован каждый регион. В этой связи ТОП турдестинаций нужно расширить. При этом необходимо заложить концепцию круглогодичного использования туристических объектов», - сказал Смаилов, отметив, что эту работу нужно выстроить на системной уровне.

Вместе с тем, добавил он, эффективному развитию отрасли препятствует ряд сдерживающих факторов, среди которых недостаточная инфраструктура, ограниченное количество мест размещения, низкий уровень логистики и качества оказываемых услуг. Эти вопросы должны стать обязанностью каждого акима. Кроме того, по мнению премьер-министра, не учитывается весь туристский потенциал страны.

«На территории Баянаульской курортной зоны развитие ограничено только озером Жасыбай. Возможности других озер, гор и культурных памятников региона не используются в полной мере. В минувший летний сезон поступало много жалоб на качество услуг по организации туров на плато Ассы и турзону Капшагай. Систематически появляется информация о завышенных ценах на услуги такси, в сфере питания и гостиничных услуг. Такие прецеденты снижают туристическую привлекательность страны», - заявил Смаилов.

В этой связи он поручил начать работу по реформированию системы классификации гостиниц и повышению стандартов до уровня международных, а также провести ревизию объектов и услуг в сфере туризма на предмет их соответствия мировым стандартам. Вместе с тем Минтуризма совместно с акиматами должны утвердить дорожные карты по развитию ТОП-20 приоритетных туристских территорий. А совместно с министерством сельского хозяйства и экологии – выработать конкретные подходы по развитию культурного, агро- и экотуризма.

«Акимам регионов – обеспечить необходимой инфраструктурой туристические объекты и принять меры, направленные на повышение безопасности туристов. Министерству туризма и спорта совместно с министерствами культуры, иностранных дел – обеспечить проведение активной информационной кампании о туристическом потенциале Казахстана за рубежом», - также поручил глава кабмина.

По словам министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, в рамках усиления работы по привлечению иностранных туристов и продвижению туристского имиджа «акценты будут сделаны на проведение года казахстанского туризма в Китае, увеличение количества международных выставок, привлечение зарубежных СМИ.