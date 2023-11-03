Страны Центральной Азии направят на юг Казахстана более 11 млн кубокилометров воды

На заседании межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии в Ташкенте Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан утвердили лимиты по водозабору на межвегетационный период 2023–2024 гг. Как сообщает «Казинформ» , на юг Казахстана поступит 11,1 млн кубокилометров воды.

Вода поступит до 1 апреля в Шардаринское водохранилище, а ожидаемый водозабор по межгосударственному каналу «Достык» составит 487 млн кубометров. Отмечается, что это позволит накопить необходимый объем воды для вегетационного периода 2024 года в Туркестанской и Кызылординской областях, а также подать 1,6 млрд кубометров воды в Аральское море.

Также в рамках заседания комиссии страны подписали протокол о прогнозном режиме работы каскада водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья.

«Нам удалось довольно быстро решить очень важные для всего региона вопросы. Например, согласовать объемы забора воды из рек Сырдарья и Амударья. Лишь совместными усилиями мы сможем обеспечить разумное использование и экономию водных ресурсов в Центральной Азии», - отметил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.