Это позволит накопить необходимый объем воды для вегетационного периода 2024 года
Страны Центральной Азии направят на юг Казахстана более 11 млн кубокилометров воды
ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАСТИ

На заседании межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии в Ташкенте Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан утвердили лимиты по водозабору на межвегетационный период 2023–2024 гг. Как сообщает «Казинформ», на юг Казахстана поступит 11,1 млн кубокилометров воды.

Вода поступит до 1 апреля в Шардаринское водохранилище, а ожидаемый водозабор по межгосударственному каналу «Достык» составит 487 млн кубометров. Отмечается, что это позволит накопить необходимый объем воды для вегетационного периода 2024 года в Туркестанской и Кызылординской областях, а также подать 1,6 млрд кубометров воды в Аральское море.

Также в рамках заседания комиссии страны подписали протокол о прогнозном режиме работы каскада водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья.

«Нам удалось довольно быстро решить очень важные для всего региона вопросы. Например, согласовать объемы забора воды из рек Сырдарья и Амударья. Лишь совместными усилиями мы сможем обеспечить разумное использование и экономию водных ресурсов в Центральной Азии», - отметил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.

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