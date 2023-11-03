В Казахстане отремонтируют 50 железнодорожных вокзалов

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на онлайн-совещании с уполномоченными госорганами сообщил, что будут отремонтированы 50 железнодорожных вокзалов в стране. Работы проведут в два этапа, начиная со следующего года.

«Всего в стране 59 вокзалов. Их наибольшая часть находится на балансе КТЖ, за исключением вокзалов “Алматы-1”, “Алматы-2”, Павлодар, Экибастуз, Аксу, Туркестан и Шымкент, которые находятся в ведении акиматов. В целом мы видим, что здания вокзалов находятся в разных состояниях», - сказал Карабаев.

Он отметил, что на 50 вокзалах необходимо провести ремонт внутренних помещений, санитарных узлов, кровли, фасада, лестничных площадок, инженерных и слаботочных систем, а также пассажирских платформ, включая установку и замену осветительных систем, информационных табло-расписаний, мебели для комнат матери и ребенка и инвалидов.

В этой связи Минтранспорта предлагает провести работы в два этапа.

«Предлагается разделить работы по капитальному ремонту на два этапа: в течение 2024-2025 и 2026-2027 годов. Одновременно мы рассматриваем вариант по проведению необходимого комплексного ремонта. Для этого нужно разработать ПСД и согласовать их в ускоренном темпе», - сказал Карабаев.

Также он поручил местным исполнительным органам рассмотреть вопрос о передаче привокзальных территорий, включая парковочные зоны, на баланс КТЖ.