Болат Назарбаев госпитализирован с повторным инфарктом – СМИ

Болат Назарбаев, младший брат бывшего президента Казахстана, госпитализирован с повторным инфарктом, сообщили со ссылкой на анонимные источники вечером в субботу портал 365info и агентство КазТАГ.

По данным их источников, состояние Назарбаева нестабильно, поскольку инфаркт сопряжен с несколькими другими болезнями, которыми он страдает в последние годы.

Пресс-секретарь Центральной клинической больницы, куда якобы госпитализирован Назарбаева, сказала Власти, что не располагает информацией об этом.

70-летний Болат Назарбаев с 1990-х годов занимался бизнесом, другие предприниматели неоднократно обвиняли его в рейдерстве, однако официальных обвинений против него, в том числе и после Январских событий 2022 года, выдвинуто не было. Тем не менее младший брат бывшего президента потерял несколько своих активов, в том числе земли в разных регионах и рынки.