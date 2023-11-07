Снизить цены на яйца до конца недели обещают в правительстве

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин ожидает, что цены на яйца в стране будут снижены уже к концу недели в результате принимаемых мер, сообщает «Казинформ» .

Жумангарин на брифинге в правительстве отметил, что в регионах созданы специальные резервы с зерном, чтобы производить дешевый социальный хлеб, также закуплены овощи, в частности, морковь, лук, капусту и картофель, в необходимом количестве, по девяти продуктам ввели правило обязательной покупки непосредственно у сельхозтоваропроизводителей. И уже три недели подряд индекс цен на продовольственные товары ниже, чем не на продовольственные и услуги, отметил Жумангарин.

«За месяц (инфляция – В.) упала на 1%. Ну и в ноябре мы ждем ответа на вопрос, войдем ли мы в коридор 10% по итогам года. А так, в принципе, больше 100 млрд тенге с бюджета выделили местных исполнительных органов. Единственное, что нас сейчас беспокоит – это повышение цен на яйца. С этим сейчас мы работаем. Мы не ожидаем каких-то сильных флуктуаций на этом рынке», - добавил заместитель премьер-министра.

По словам Жумангарина, яйца в стране «очень сильно дорожают», поскольку все птицефабрики работают через посредников, которые зачастую – физлица.

«Это объяснимо, потому что они сразу платят кэш за яйца. А дальше идет уже схема, в которой сейчас разбирается антимонопольный комитет. Но разбираться – это долго, - пояснил он.

Жумангарин добавил, что сейчас проводится анализ, на местах созданы комиссии, куда входит ряд госорганов, а яйца включили в категорию товаров, по которым СПК должны закупать их напрямую. В правительстве уверены, что такая схема в обороте работает, но сейчас ее переформатируют в срочном порядке.

«Я надеюсь, в субботу уже первые результаты получить», - заявил зампремьера.