Устанавливать новые базовые станции связи вдоль дорог в Казахстане начнут в 2024 году

Руководитель управления мониторинга и развития проектов беспроводной связи комитета телекоммуникаций министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Олжас Кабенов сообщил, что в следующем году планируется начать модернизацию базовых станций вдоль дорог, чтобы улучшать качество связи, передает «Казинформ» .

«Акиматы разрабатывают соответствующие проектно-сметные документации. В части цифровой инфраструктуры, именно строительства антенно-мачтовых сооружений, государство берет на себя. Там будут выделяться средства как из республиканского бюджета, так и из местного бюджета», - рассказал Кабенов.

По его словам, средства трансфертом из республиканского бюджета будут направляться в местный бюджет для строительства этой инфраструктуры, а операторы связи уже будут модернизировать действующие базовые станции вдоль дорог или устанавливать новые – за свой счет.

«Планируется, что это начнется с 2024 года», - уточнил Кабенов.

На строительство инфраструктуры будет выделено около 61 млрд тенге, еще порядка 30 млрд – на обеспечение самого мобильного интернета, уточнил он.

«30 млрд – это операторы за свой счет, 61 млрд – это из республиканского и местного бюджета. В первую очередь, это будут республиканские дороги», - отметил Кабенов.

Завершить всю работу планируется к 2027 году.