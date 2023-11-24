Нацбанк обещает принять сбалансированное решение
Сулейменов пояснил решение взять 1,5 трлн тенге из ЕНПФ на энергопроекты отсутствием на рынке долгосрочной ликвидности
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

На рынке Казахстана нет такой долгосрочной ликвидности, чтобы взять на строительство объектов энергетики, такие средства есть только в Едином накопительном пенсионном взносе, заявил в пятницу в ходе брифинга председатель Национального банка Тимур Сулейменов. При этом он подчеркнул, что деньги должны быть выделены исключительно на рыночных условиях.

«Мы абсолютно согласны, что должны быть рыночные условия. Любое приобретение и Нацфондом, и ЕНПФ облигаций по нерыночной цене влечет убытки. В рыночной экономике не бывает чудес: если кто-то получает что-то удешевленное, то другой за это платит. Если “Самрук” или “Байтерек” получат удешевленную ниже рынка ставку по облигациям, то у пенсионного фонда будут убытки. Это надо четко понимать, и правительство это понимает», - заявил Сулейменов.

Поэтому, подчеркнул он, Нацбанк настаивает на том, чтобы любые вложения средств из ЕНПФ были «исключительно по рыночным ставкам».

«В чем смысла тогда им (фонду “Самрук-Казына” и холдингу “Байтерек” - В.) занимать с ЕНПФ, (если – В.) можно найти на рынке. Но нет, на рынке не найдут, такой большой долгосрочной ликвидности нет. Она есть только в ЕНПФ. Со своей стороны мы можем предложить долгосрочное стабильное тенговое финансирование по рыночным ставкам, которое мы найдем очень быстро. Это – позиция Нацбанка», - отметил Сулейменов.

н считает, что в конечном итоге будет принята сбалансированная позиция по этому вопросу.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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