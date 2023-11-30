Государственные школы и колледжи в Казахстане запретят приватизировать

Студентам, обучающимся на педагогических и медицинских специальностях, запретят обучаться в дистанционном формате, так как их профессии связаны с большими рисками. А государственные школы и колледжи в Казахстане запретят переводить в частную собственность. Об этом в среду в ходе пленарного заседания мажилиса при рассмотрении проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования и наставничества» заявил депутат Асхат Аймагамбетов.

«Развитие технологий расширило возможности дистанционного обучения, распространился процесс онлайн-обучения по некоторым специальностям. Но исследования показывают, что онлайн-обучение по педагогическим, медицинским и фармацевтическим специальностям сопряжено с большими рисками. Поэтому в законопроекте предусмотрен запрет дистанционного обучения по педагогическим и медицинским специальностям в колледжах и университетах», - сказал Аймагамбетов.

Кроме того, по его словам, законопроектом предусмотрена норма, запрещающая передачу государственных школ и колледжей в частную собственность.

«Это очень важная норма. Теперь все государственные образовательные учреждения не будут приватизированы», - подчеркнул депутат.

Учитывая быстрые изменения рынка труда и необходимость новых навыков, законопроектом также предлагается к дипломам о высшем и специальном образовании выдавать дополнительный документ.

«Наши колледжи и университеты выдают выпускникам диплом с приложением с указанием оценок по каждому предмету. Но на сегодняшний день для многих работодателей этой информации недостаточно. В этой связи предлагается установить право на выдачу выпускникам помимо диплома с приложением к нему также документа, информирующего о полученных в ходе обучения конкретных компетенций и навыков», - добавил Аймагамбетов.

Еще одна норма направлена на снижение коррупционных рисков и обеспечение прозрачности по получению места в детский сад. Законопроектом предусматривается, что постановка ребенка в очередь, предоставление ему места в детском саду, а также прием на работу работников образования будет только в рамках единой информационной программы.

Мажилис в ходе пленарного заседания закон принял, за него проголосовало 90 депутатов, один – против.