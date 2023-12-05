«Серые» схемы ввоза иностранных автомобилей выявили в Казахстане

В прокуратуре напомнили, что с начала 2023 года стартовала легализация иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, разовая ставка сбора была определена в размере 200 тыс. тенге. Но этой ситуацией «воспользовались злоумышленники, действия которых транспортные прокуроры зафиксировали в г.Алматы, ЗКО и ВКО».

«Так, 13 апреля один из таких недобросовестных граждан поставил на казахстанский учет пригнанную машину из-за границы марки Toyota Highlander, предоставив фиктивные документы, в том числе свидетельство о регистрации транспортного средства в Кыргызстане от 2021 года и договор купли-продажи. В их подложности прокуроры удостоверились посредством сверки сведений с американскими сайтами, которая показала, что названный автомобиль был реализован 12 октября 2022 года на аукционе Copart и ввезен в страну в апреле 2023 года», - привели пример в транспортной прокуратуре, уточнив, что уклонение от уплаты государственных платежей составило свыше 2 млн тенге.

По данным прокуратуры, только по Алматы выявлены 160 аналогичных фактов.

«Предварительный ущерб государству составил более 400 млн тенге. Проверка в других регионах продолжается», - отмечается в сообщении.

Транспортными прокурорами внесены акты надзора о принятии мер по возмещению ущерба государству и привлечении виновных лиц к ответственности. Собранные материалы направлены в органы уголовного преследования по статьям 195 и 361 Уголовного кодекса РК.