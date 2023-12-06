Больше 20 тыс. случаев кори зарегистрировано в Казахстане – Минздрав

Число заболевших корью в Казахстане превысило 20 тыс. человек, из них 81% случаев приходится на детей до 14 лет, сообщила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель правления РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» министерства здравоохранения Манар Смагул.

«На сегодня сложившаяся эпидемиологическая ситуация по кори остается сложной. С начала 2023 года по республике зарегистрировано 20 188 случаев кори, из них 81% приходится на детей до 14 лет – это 16 351 случай. Среди подростков зарегистрировано 706 случаев – это 3,4%, и 15,4% случаев зарегистрировано среди взрослого населения, то есть старше 18 лет – это 3 131 случай», - привела статистику Смагул.

Случаи кори зарегистрированы во всех регионах, однако наиболее высокие показатели, по ее словам, в городе Шымкент – 3 069 случаев, в Алматы – 3 010, в Алматинской области – 1 812 случаев, в Жамбылской области – 2 724, в Мангистауской области – 1 701, в Атырауской области – 1 377, в Актюбинской области – 1 485 случаев и в Кызылординской области – 1 182 случая.

Ежедневно в стране регистрируется порядка 350 случаев кори и, как подчеркнула представитель Минздрава, основная заболеваемость приходится на невакцинированных лиц.

«В целом по Казахстану доля непривитых детей среди заболевших составляет 83,6% - это 13 670 случаев», - добавила Смагул.

На данный момент, по ее информации, 1 466 случаев кори зарегистрированы в 643 школах, количество контактных превысило 20 тыс. человек. В первые 72 часа контакта вакцинацией охвачено 3 898 человек. Вместе с тем из этого числа контактных в 967 написаны отказы от вакцинации, еще 724 человека имеют медицинский отвод.

В 827 детских дошкольных учреждениях, добавила Смагул, зарегистрировано 1 662 случая кори. При этом среди контактных охвачено вакцинацией 1 442 человека, отказы написали 523 человека, 371 ребенок имеет медотвод.

Напомним, ранее Минздрав не прогнозировал роста заболеваемости корью в декабре. По мнению главы ведомства Ажар Гиният, заболеваемость останется на уровне 250-350 случаев в сутки. По данным на конец ноября, число заболевших было более 17 тыс. человек.