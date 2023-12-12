В девяти городах Казахстана школьников перевели на дистанционное обучение из-за непогоды

12 декабря в школах Актау, Караганды, Актобе, Кокшетау, Костаная, Павлодара, Семея, Петропавловска и Астаны занятия будут проходить в дистанционном формате, сообщает «Казинформ» .

В Актау занятия переведены в дистанционный формат в школах и колледжах, дошкольные организации работают в штатном режиме. В городе ожидается гололед, ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Караганде переведены на удаленку учащиеся 0-11 классов первой и второй смены.

Школьники в Костанайской области также будут учиться дистанционно из-за сильных морозов – здесь -32-34 ℃, а в Костанае на дистанционное обучение переведены учащиеся первой смены.

В Кокшетау в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учеников первой смены также переведены в дистанционный формат.

В Актобе дистанционное обучение сегодня ввели для учащихся первой смены 0-9 классов.

В Семее -24℃, дистанционно будут учиться школьники 1-4 классов первой смены.

Также из-за морозов -30℃ и ветра 5-10 м/с в Павлодаре занятия у учеников первой смены с 0 по 11 класс пройдут в дистанционном режиме.

В Петропавловске -36℃, занятия для учащихся с 0 по 11 классы переведены в дистанционный формат.

В Астане также в дистанционном формате пройдут занятия для школьников и студентов первой смены.