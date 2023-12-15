Но основная проблема по установке – договориться с жильцами
План по установке базовых станций 5G может сдвинуться из-за погодных условий – Мусин
ФОТО REUTERS

Тамара Вааль, Астана, Власть

1 тыс. базовых станций 5G операторы сотовой связи планировали установить до конца года, но сроки могут сдвинуться из-за погодных условий, сообщил в пятницу в ходе брифинга министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Министерство выдало радиочастоты и контролирует исполнение лицензионных обязательств. Лицензионные обязательства, взятые операторами связи, уже исполнены на этот год – более 700 базовых станций установлено, но по плану операторов базовых станций было около 1 тысячи. Операторы сейчас ведут работу, но из-за погодных условий сроки могут чуть-чуть сдвинуться», - сказал Мусин.

Он отметил, что за каждой базовой станцией стоят бригады, которые несмотря на морозы ездят и договариваются об установке. Однако основная проблема в том, чтобы найти место расположения для базовых станций, договориться с жителями и получить разрешение на установку. Но в целом, считает Мусин, операторы связи «набили руку », и в следующем году установка будет идти быстрее.

Ранее Мусин сообщвл, что перед операторами связи стоит задача покрыть технологией 5G областные центры и города республиканского значения и до конца 2023 года установить 600-700 базовых станций. Но операторы, выигравшие аукцион на 5G, изменили планы и заявили об установке 1 тыс. базовых станций в Астане, Алматы и Шымкенте. В целом по республике операторы планировали до 2027 года покрыть все областные центры, но хотят реализовать проект до конца 2026 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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