Строительство ствола дымовой трубы возобновят 1 апреля
На ТЭЦ-2 Петропавловска демонтируют накренившуюся в августе дымовую трубу
фото liter.kz

На Петропавловской ТЭЦ-2 демонтируют строящуюся дымовую трубу, которая накренилась в августе прошлого года, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Севказэнерго». Демонтаж должны закончить к 1 марта, а 1 апреля возобновить строительство дымовой трубы.

«Для правильной установки системы скользящей опалубки, исключения временных и трудовых затрат на возведение вспомогательных конструкций для ее монтажа, и главное, исключения "холодного стыка" между смонтированной и возводимой частями ствола, необходимо выполнить демонтаж смонтированной части железобетонной оболочки до фундамента с сохранением арматурных выпусков», – сообщил генеральный директор проектного института Владимир Пешков.

Генеральный директор ТОО «Казтеплоспецстрой» Константин Бигожин проинформировал, что с 1 апреля при установлении среднесуточной температуры +5 градусов строительство дымовой трубы возобновится. При этом срок строительства и сумма проекта останутся без изменений, заявил Бигожин, то есть планируется выполнить работы к началу нового отопительного сезона.

8 августа строящаяся дымовая труба накренилась, тогда строительные работы были приостановлены.

Новая дымовая труба, строительство которой обещали начать еще в прошлом году, должна быть высотой 180 метров. Из них возведено уже 30 метров. Строительные работы должны были закончиться в 2023 году, а ввести новую трубу в эксплуатацию планировали в 2024 году.

20 марта 2022 года на ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась дымовая труба, погибла сотрудница компании. Прокуратура возбудила уголовное дело, директор и главный инженер ТЭЦ-2 были задержаны. В министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад, а комиссия ведомства, проведя расследование, основными причинами инцидента назвала дефекты проектирования и бетонирования, допущенные на стадии возведения дымовой трубы; ненадлежащую эксплуатацию дымовой трубы в части несоблюдения сроков планово-предупредительных ремонтов; несоблюдение режимов работы котлов и их высокую аварийность; ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава и ответственных специалистов ТЭЦ.

За аварии и остановку оборудования станции в осенне-зимний период 2021-2022 годов совет директоров АО «Севказэнерго» освободил или понизил в должностях ответственных руководителей компании.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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