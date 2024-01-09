Северу и югу Казахстана уже пора готовиться к паводкам – МЧС

Южным и северным регионам Казахстана уже сейчас нужно переходить в повышенный режим готовности к паводкам из-за большого количества выпавшего снега и промерзания почвы, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр по ЧС Сырым Шарипханов.

«Согласно предварительному прогнозу “Казгидромета”, в большинстве регионов страны в январе и феврале температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1-2°С. Количество осадков тоже предполагается больше нормы. При этом покрытость территорий снегом в пяти регионах составляет до 70%, в 12 – свыше 90%», - озвучил данные Шарипханов.

Поэтому южным регионам, с учетом паводка в феврале 2023 года, северным регионам – из-за вероятности глубокого промерзания грунта в связи с резким понижением температуры и отсутствием снежного покрова в декабре, уже сейчас необходимо перейти в режим повышенной готовности, заявил глава МЧС.

Однако в рамках дорожной карты на 2021-2023 годы реализовано всего 57,7% противопаводковых мероприятий, остальные находятся «на исполнении». При этом большинство незавершенных проектов акиматы перенесли в комплексные планы социально-экономического развития и планы развития регионов до 2025 года.

По анализу МЧС, в 2023 году потоплениям подверглись дома, построенные в непосредственной близости русел рек, а также расположенные в водоохранных полосах и низменных частях. Шарипханов считает, что необходимо рассмотреть возможность переселения жителей и запретить строительство в этих зонах.

На случай осложнения паводковой обстановки при МЧС созданы специальные группировки сил и средств государственной системы гражданской защиты – это более 39 тыс. человек, порядка 11 тыс. единиц техники, более 500 плавательных средств и свыше 3 тыс. мотопомп. Также в постоянной готовности находятся воздушные суда АО «Казавиаспас» на случай оперативной переброски сил и экстренной эвакуации пострадавшего населения.