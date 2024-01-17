Правительство утвердило генеральный план Астаны до 2035 года

Правительство Казахстана утвердило генеральный план Астаны до 2035 года, в котором обозначены меры по дальнейшему развитию социальной, жилищно-коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктуры столицы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.

Документ предусматривает меры по опережающему развитию города с учетом динамичного роста населения, которое к 2035 году достигнет 2,3 млн человек. Сейчас численность жителей столицы порядка 1,4 млн человек.

Генплан предусматривает строительство 164 школ, 178 детских садов и 93 учреждений здравоохранения, строительство до 2029 года 15 современных Дворцов школьников. Жилищный фонд планируется увеличить до 68,2 млн кв м., протяженность улично-дорожной сети – до 2,5 тыс. км. В городе намерены развивать альтернативные виды общественного транспорта, разгрузить основные магистрали за счет строительства пяти крупных мостов.

Также генплан предусматривает строительство насосно-фильтровальной станции №4 на 210 тыс. кубометров в сутки с водоводом от канала Иртыш – Караганда, расширение насосной станции «Тельмана» с выработкой до 160 тыс. кубометров в сутки, строительство второй очереди ТЭЦ-3, четырех новых газовых тепловых станций, расширение ТЭЦ-2, ввод 14 подстанций 110/10 кВ, увеличение мощности действующих автоматизированных газораспределительных станций АГРС-1 и АГРС-2, а также строительство АГРС-3 с подключением к магистральному газопроводу «Сарыарка» по новому отводу протяженностью свыше 71 тыс. км.

Продолжится развитие «зеленого пояса» Астаны, благоустройство общественных и дворовых пространств.

По данным правительства, сумма инвестиций на реализацию генплана из всех источников составит 6,3 трлн тенге, из них планируется привлечт порядка 4,3 трлн тенге частных инвестиций в жилищное строительство, на инфраструктурные проекты – 700 млрд тенге.