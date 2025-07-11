Они просят учесть их пожелания по проекту
Алматинцы требуют остановить реконструкцию участка парка Южный, который вернули городу
фото предоставлено Артемом Уразимбетовым

Инициативная группа по защите парка Южный требует остановить все работы на северном участке парка, который в прошлом году через суд был возвращен в собственность государства. Жители обсуждали с городскими властями, как благоустроить этот участок, сделав его тихой и зеленой зоной, но недавно работы начались по другому проекту, в котором три детские площадки, стоянка, искусственное озеро и брусчатка. Об этом «Власти» сообщил по телефону член инициативной группы Артем Уразимбетов.

Он рассказал, что до этого активисты совместно с управлением экологии и природных ресурсов работали над проектом реконструкции этого участка. Но затем коммуникации прекратились, а проект, как оказалось, был передан управлению общественных пространств. Неделю назад на участке начались работы. Активисты встретились с представителями управления общественных пространств и так узнали, что работы ведут уже по новому проекту.

Уразимбетов говорит, что жители выступали за то, чтобы сохранить парк максимально зеленым.

«Сейчас в новом проекте три игровых детских площадки, какое-то непонятное искусственное озеро и огромное количество брусчатки и дорожек. Они сделали все наоборот, – рассказал Уразимбетов. – Акимат за наши же деньги уничтожает участок».

Уразимбетов запросил документы по проекту у управления общественных пространств, но их ему не предоставили. Ведомство лишь ответило, что строительные работы ведет ТОО KDC Construction, а сам проект «направлен на обновление и модернизацию пространства с сохранением природного ландшафта».

«В рамках проекта запланированы ремонт и восстановление существующих сооружений, что позволит сохранить их историческую ценность. Также предусмотрена замена устаревших малых архитектурных форм на современные и функциональные элементы, что улучшит общий облик парка», – ответили активисту в ведомстве.

Согласно договору на сайте госзакупок, реконструкция обойдется городу в сумму более 944 млн тенге. По его словам, в управлении развития общественных пространств также говорили активистам, что новый проект должны реализовать за три месяца.

«Наша задача сейчас – остановить все работы и вызвать акима, чтобы он пришел в парк и увидел, что они наделали, потому что они полностью сняли весь слой травы и вывезли за один день, и теперь этот участок весь пустой. Он сохнет нещадно, а там у нас фазаны жили и совы», – говорит активист.

Участок в северной части парка Южный вернули городу в марте 2024 года. До этого суд отменил все сделки с этим участком. Участок был продан застройщику ТОО «TURKUAZ INVEST» в 2007 году по кадастровой стоимости за 216 млн тенге. Об этом стало известно в ходе подготовки реконструкции парка в 2018 году. Тогда по этой причине участок не вошел в проект реконструкции парка.

В 2018 году жители уже просили акима города изменить проект реконструкции парка Южный, так как он подразумевал масштабную вырубку деревьев.

Архитектор Жанна Спунер в комментарии «Власти» рассказала, что тогда провела с жителями социальное проектирование:

«Это была волонтерская помощь, мы просто хотели спасти парк, потому под угрозой вырубки было 800 деревьев. Мы выработали с жителями, учитывая пожелания всех социальных групп, собрали единое видение и отдали его акимату. Акимат передал проектировщикам, они переделали проект на основе пожеланий жителей, сохранив все деревья, стилистику парка, всю логику и логистику».

По словам Спунер, с тех пор было сделано несколько проектных предложений о благоустройстве участка, который в прошлом году вернули городу.

«Был сделан даже социальный опрос, были сделаны какие-то исследования, люди давали свои рекомендации и пожелания. Вдруг появляется вот этот проект, который сделан абсолютно от фонаря по Google-карте, не в контексте всего парка, не в логике парка», – говорит архитектор.

Спунер отмечает, что при реконструкции этого участка важно соединить парк Южный с Атакентом, где также планируется реконструкция. Атакент, по ее словам, уже соединен с Ботаническим садом, и таким образом образуется зеленый пояс.

Архитектор также предлагает снова на волонтерской основе провести социальное проектирование с жителями и разработать новый проект реконструкции с учетом пожеланий всех жителей:

«Уже есть хороший кейс, хочется дальше его продолжить, и хочется, чтобы так делались все проекты в городе. Мы готовы показать пример, как нужно работать с жителями».

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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