Алматинцы требуют остановить реконструкцию участка парка Южный, который вернули городу

Инициативная группа по защите парка Южный требует остановить все работы на северном участке парка, который в прошлом году через суд был возвращен в собственность государства. Жители обсуждали с городскими властями, как благоустроить этот участок, сделав его тихой и зеленой зоной, но недавно работы начались по другому проекту, в котором три детские площадки, стоянка, искусственное озеро и брусчатка. Об этом «Власти» сообщил по телефону член инициативной группы Артем Уразимбетов.

Он рассказал, что до этого активисты совместно с управлением экологии и природных ресурсов работали над проектом реконструкции этого участка. Но затем коммуникации прекратились, а проект, как оказалось, был передан управлению общественных пространств. Неделю назад на участке начались работы. Активисты встретились с представителями управления общественных пространств и так узнали, что работы ведут уже по новому проекту.

Уразимбетов говорит, что жители выступали за то, чтобы сохранить парк максимально зеленым.

«Сейчас в новом проекте три игровых детских площадки, какое-то непонятное искусственное озеро и огромное количество брусчатки и дорожек. Они сделали все наоборот, – рассказал Уразимбетов. – Акимат за наши же деньги уничтожает участок».

Уразимбетов запросил документы по проекту у управления общественных пространств, но их ему не предоставили. Ведомство лишь ответило, что строительные работы ведет ТОО KDC Construction, а сам проект «направлен на обновление и модернизацию пространства с сохранением природного ландшафта».

«В рамках проекта запланированы ремонт и восстановление существующих сооружений, что позволит сохранить их историческую ценность. Также предусмотрена замена устаревших малых архитектурных форм на современные и функциональные элементы, что улучшит общий облик парка», – ответили активисту в ведомстве.

Согласно договору на сайте госзакупок, реконструкция обойдется городу в сумму более 944 млн тенге. По его словам, в управлении развития общественных пространств также говорили активистам, что новый проект должны реализовать за три месяца.

«Наша задача сейчас – остановить все работы и вызвать акима, чтобы он пришел в парк и увидел, что они наделали, потому что они полностью сняли весь слой травы и вывезли за один день, и теперь этот участок весь пустой. Он сохнет нещадно, а там у нас фазаны жили и совы», – говорит активист.

Участок в северной части парка Южный вернули городу в марте 2024 года. До этого суд отменил все сделки с этим участком. Участок был продан застройщику ТОО «TURKUAZ INVEST» в 2007 году по кадастровой стоимости за 216 млн тенге. Об этом стало известно в ходе подготовки реконструкции парка в 2018 году. Тогда по этой причине участок не вошел в проект реконструкции парка.

В 2018 году жители уже просили акима города изменить проект реконструкции парка Южный, так как он подразумевал масштабную вырубку деревьев.

Архитектор Жанна Спунер в комментарии «Власти» рассказала, что тогда провела с жителями социальное проектирование:

«Это была волонтерская помощь, мы просто хотели спасти парк, потому под угрозой вырубки было 800 деревьев. Мы выработали с жителями, учитывая пожелания всех социальных групп, собрали единое видение и отдали его акимату. Акимат передал проектировщикам, они переделали проект на основе пожеланий жителей, сохранив все деревья, стилистику парка, всю логику и логистику».

По словам Спунер, с тех пор было сделано несколько проектных предложений о благоустройстве участка, который в прошлом году вернули городу.

«Был сделан даже социальный опрос, были сделаны какие-то исследования, люди давали свои рекомендации и пожелания. Вдруг появляется вот этот проект, который сделан абсолютно от фонаря по Google-карте, не в контексте всего парка, не в логике парка», – говорит архитектор.

Спунер отмечает, что при реконструкции этого участка важно соединить парк Южный с Атакентом, где также планируется реконструкция. Атакент, по ее словам, уже соединен с Ботаническим садом, и таким образом образуется зеленый пояс.

Архитектор также предлагает снова на волонтерской основе провести социальное проектирование с жителями и разработать новый проект реконструкции с учетом пожеланий всех жителей:

«Уже есть хороший кейс, хочется дальше его продолжить, и хочется, чтобы так делались все проекты в городе. Мы готовы показать пример, как нужно работать с жителями».