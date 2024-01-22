Это связано с защитой свидетеля
Суд над Аблаем Мырзахметовым пройдет в закрытом режиме
фото Жанары Каримовой

Суд по делу бывшего председателя правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблая Мырзахметова пройдет в закрытом режиме. Судья удовлетворила ходатайство прокурора «в целях обеспечения безопасности» участников судебного разбирательства.

«По уголовному делу в отношении Мырзахметова Аблая Исабековича, преданного суду по статье 28 часть 4, статье 367 часть 4, статье 190 часть 4, пункт 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, в прокуратуру города поступило ходатайство свидетеля Кабдолла о проведении закрытого судебного разбирательства в связи с имеющимся опасением за свою жизнь и жизни членов семьи. <…> В целях обеспечения безопасности участников уголовного процесса, ходатайствую о проведении закрытого судебного заседания по данному уголовному делу», - заявил прокурор Бауыржан Шекенов.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора с учетом «обстоятельства представленного обвинения».

«Руководствуясь статьями 29, 344, 415 Уголовно-процессуального кодекса, ходатайство государственного обвинителя удовлетворить, дело в отношении Мырзахметова Аблая Исабековича рассмотреть в закрытом судебном заседании», – постановила судья Айжан Кулибаева.

Напомним, Мырзахметов был задержан 10 мая 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве, даче взятки и в подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. На предварительном слушании выяснилось, что, по версии обвинения, он предложил Талгату Боранбаеву освободить его брата Кайрата Боранбаева из-под ареста за взятку в размере $30 млн.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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