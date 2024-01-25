Еще одно место убрали из списка
Маслихат Астаны утвердил два новых места для проведения мирных собраний
фото Жанары Каримовой

В двух новых специализированных местах для проведения мирных собраний, утвержденных маслихатом Астаны, могут собираться 200 и 300 человек. Также из списка убрали площадку на 500 мест в Цветочном саду.

Таким образом, в списке - четыре специализированных места для проведения мирных собраний, еще одно предназначено для шествий. Новыми местами для проведения мирных собраний стали восточная часть сквера проспекта Сарыарка на 300 человек и северо-восточная часть со стороны бульвара парка «Жерұйық» у памятника генералу Панфилову и 28 героям-панфиловцам на 200 человек. При этом где именно находится сквер на проспекте Сарыарка, в документе не уточняется.

Из старого списка для мирных собраний остались сквер на пересечении улиц Құдайбердіұлы и улицы Пушкина, площадь у здания цирка «Столичный» и для шествий маршрут на от Аллеи писателей на пересечении проспекта Абая и улицы Сембинова до сквера на пересечении улиц Құдайбердіұлы и улицы Пушкина. В этих точках могут собираться по 1000 человек.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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