Маслихат Астаны утвердил два новых места для проведения мирных собраний

Еще одно место убрали из списка
В двух новых специализированных местах для проведения мирных собраний, утвержденных маслихатом Астаны, могут собираться 200 и 300 человек. Также из списка убрали площадку на 500 мест в Цветочном саду.
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