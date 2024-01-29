Нацбанк вложил 173 млрд тенге из ЕНПФ в облигации холдинга «Байтерек»

Национальный банк Казахстана приобрел за счет средств ЕНПФ облигации АО «НУХ «Байтерек» на сумму 173 млрд тенге с доходностью 13% годовых и сроком обращения 15 лет. Как отмечает регулятор, это соответствует планам инвестирования в 2024-2025 гг. пенсионных активов на рыночных условиях в облигации холдинга и фонда «Самрук-Қазына» для финансирования долгосрочных крупных проектов реального сектора экономики.

«Приобретение вышеуказанных облигаций соответствует долгосрочным целям по обеспечению сохранности и получению реальной доходности по пенсионным накоплениям вкладчиков», - отметили в Нацбанке.

Сообщается, что общий объем размещения облигаций на Казахстанской фондовой бирже составил 190 млрд тенге. Помимо ЕНПФ в размещении также приняли участие другие инвесторы на общую сумму 17 млрд тенге.

По информации Нацбанка, привлеченные средства холдинга «Байтерек» направят на финансирование проектов транспортной инфраструктуры.

«Необходимо отметить, что проспектом эмиссии вышеуказанных облигаций предусмотрен досрочный возврат основной суммы долга. Так, эмитент обязан досрочно ежегодно по истечении 5-ти лет выкупать часть принадлежащих держателям облигаций по их требованию по номинальной стоимости в размере до 10% от объема первичного размещения», - также проинформировал регулятор.