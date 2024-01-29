Нацбанк вложил 173 млрд тенге из ЕНПФ в облигации холдинга «Байтерек»

Облигации приобретены на рыночных условиях, с доходностью 13% годовых
Национальный банк Казахстана приобрел за счет средств ЕНПФ облигации АО «НУХ «Байтерек» на сумму 173 млрд тенге с доходностью 13% годовых и сроком обращения 15 лет. Как отмечает регулятор, это соответствует планам инвестирования в 2024-2025 гг. пенсионных активов на рыночных условиях в облигации холдинга и фонда «Самрук-Қазына» для финансирования долгосрочных крупных проектов реального сектора экономики.
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