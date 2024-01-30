Около 800 рабочих нефтесервисной компании «Кезби» вышли на забастовку в Жанаозене

В Жанаозене вечером 29 января на забастовку вышли около 800 работников ТОО «Кезби», требуя повышения зарплаты, обновления материально-технической базы, освобождения от должностей некоторых лиц, а таже улучшения питания. Об этом «Власти» сообщил один из бастующих работников, пожелавший остаться анонимным.

Бастующие напомнили, что в сентябре 2023 года им обещали поднять зарплату на 10%, однако этого не произошло. В этом году с учетом годовой индексации им повысили зарплаты всего на 6%, тогда как в других компаниях – на 9,5%. Переговоры с руководством компании ни к чему не привели.

«Мы требуем повышения зарплаты на 50%, обновление техники и уволить часть должностных лиц, которые ответственны на сложившуюся ситуацию. В компании процветает коррупция, техника устаревшая и некачественная. Также мы требуем улучшения условий питания: еда зачастую холодная, часто приготовлена некачественно, одно и то же меню используется уже год. Питание для нефтяников очень важно, потому что мы работаем на тяжелой работе», – рассказал один из бастующих.