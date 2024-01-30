Около 800 рабочих нефтесервисной компании «Кезби» вышли на забастовку в Жанаозене

Они требуют обещанное повышение зарплаты, обновление техники и увольнение некоторых должностных лиц
В Жанаозене вечером 29 января на забастовку вышли около 800 работников ТОО «Кезби», требуя повышения зарплаты, обновления материально-технической базы, освобождения от должностей некоторых лиц, а таже улучшения питания. Об этом «Власти» сообщил один из бастующих работников, пожелавший остаться анонимным.
Еще по теме:
- Население Узбекистана достигло 36,8 млн. человек
- Для поддержки бизнеса в Казахстане будет действовать единая программа
- Проекты обрабатывающей промышленности в Казахстане освободят от части налогов на три года
- Правительство одобрило концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые