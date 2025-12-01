Прирост населения в Казахстане остается ниже прошлогоднего

Население Казахстана к 1 ноября достигло 20 461,1 тыс. человек, увеличившись с начала года на 0,89%, сообщило в понедельник нацбюро статистики.

Прирост населения в этом году остается существенно ниже прошлогоднего. На тот же период в 2024 году население выросло на 1,05%.

При этом сразу в 12 регионах Казахстана из 20 в течение первых января-октября наблюдалось снижение население: во всех южных (исключая Шымкент), северных (исключая Астану и Акмолинскую области), восточных и центральных областях, а также в Западно-Казахстанской области.

Население сокращается за счет высокой эмиграции – население из регионов перебирается в мегаполисы. Ключевой точкой для приема внутренних мигрантов остается Астана – сальдо миграции в городе (когда число прибывших превышает число выбывших и наоборот) составило +76,3 тыс. человек, далее следуют Алматы (+33,1 тыс.) и Шымкент (+14,3 тыс.)

В подавляющем большинство регионов сальдо миграции остается отрицательным – число уехавших преаышает число приехавших. Лидерами по этому показателю в 2025 году стали Туркестанская область (-37,5 тыс. человек), Жамбылская область (-18,6 тыс.) и Жетысу (-10,8 тыс.).

Лидерами по приросту населения остаются три мегаполиса, при этом темп прироста населения Астаны значительно превышает остальные миллионники. Так, в январе-октябре население Астаны выросло на 6,12%, население Шымкента – на 2,62% и Алматы – на 2,17%.

Городское население Казахстана за десять месяцев этого года выросло на 1,74% и достигло 12 995,9 тыс. человек, сельское население сократилось на 0,56% до 7 468,2 тыс. человек. Доля городского населения выросла до 63,5%, доля сельского населения составила 36,5%.