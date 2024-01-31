Казахстанские предприниматели смогу участвовать в электронных закупках в странах ЕАЭС

Казахстанские предприниматели смогут участвовать в электронных закупках в государствах Евразийского экономического союза. Такая норма заложена в законе «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономичеcком союзе от 29 мая 2014 года», который в среду в ходе пленарного заседания принял мажилис. Кроме того, документом упрощается процесс получения разрешительных документов на ввоз и вывоз товаров и предусмотрена возможность для стран ЕАЭС вводить экстренные фитосанитарные меры.

«(Законом – В.) вводится компетенция (Евразийской экономической – В.) комиссии на утверждение правил по обеспечению взаимного признания национальных электронных цифровых подписей. На сегодня договором о ЕАЭС предусмотрено взаимное признание национальных электронных цифровых подписей для участия в государственных закупках. Правила позволят определить порядок взаимодействия уполномоченных органов и обеспечить доступ к участию в государственных закупках, проводимых в электронном формате», - сказал депутатам министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Кроме того, Евразийский межправительственный совет наделяется правом утверждать программу совместных действий стран ЕАЭС для защиты прав потребителей. При этом функции защиты прав потребителей останутся в национальной компетенции, а межправсовет будет утверждать только общие подходы и рекомендации.

Также упрощается процесс получения разрешительных документов при ввозе и вывозе товаров.

«Сейчас правила выдачи лицензий погружены в Договор о ЕАЭС. Их корректировка очень затруднительна. Предлагается правила утверждать советом ЕЭК. Также предусмотрена возможность использования сведений из внешнеторгового договора (контракта) без приложения договора при повторной выдаче документов. Уточняется перечень оснований для отказа в выдаче лицензии. Исключены излишние сведения из формы лицензии и разрешения. В целом оговаривается возможность выдачи разрешительных документов в электронном формате». - уточнил глава Минторговли.

Еще одним блоком поправок вводится возможность введения странами ЕАЭС экстренных фитосанитарных мер в отношении вредных организмов, которые отсутствуют в едином перечне стран. Как подчеркнул Шаккалиев, сегодня временные карантинные фитосанитарные меры вводятся в отношении возбудителей, которые включены в единый согласованный перечень. Однако есть случаи регистрации новых возбудителей, ранее не выявленных на нашей территории. Именно для таких случаев протоколом предусматривается право стран вводить экстренные фитосанитарные меры. При этом оговаривается, что стороны должны заблаговременно уведомлять остальных о введении такой меры. Порядок взаимного уведомления будет разрабатывать и утверждать ЕЭК.