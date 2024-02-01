Приговор вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову оставлен без изменений

Приговор суда первой инстанции вступил в силу
Судебной коллегией по уголовным делам Алматинского городского суда в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении руководителей и участников финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Изучив апелляционные жалобы и доводы сторон, судебная коллегия пришла к выводу, что оснований для изменения или отмены приговора нет. В связи с чем приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения, сообщается на странице судов Алматы в Facebook.
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