Приговор суда первой инстанции вступил в силу
Приговор вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову оставлен без изменений
фото Жанары Каримовой

Судебной коллегией по уголовным делам Алматинского городского суда в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении руководителей и участников финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Изучив апелляционные жалобы и доводы сторон, судебная коллегия пришла к выводу, что оснований для изменения или отмены приговора нет. В связи с чем приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения, сообщается на странице судов Алматы в Facebook.

Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Напомним, 23 июня 10 подсудимых были признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет. В том числе были признаны виновными в руководстве финансовой пирамидой вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов – они приговорены на пять лет каждый.

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